Online-Rechnungen in der Drogerie bar bezahlen

Die Drogeriemarkt-Kette "dm" bietet ab 21. August in allen ihren Filialen einen Bezahldienst an, über den Rechnungen bei Online-Händlern bar bezahlt werden können. Auch Bargeldbehebungen sind möglich.

Ermöglicht wird der Service durch die Zusammenarbeit mit dem Internet-Dienst "Barzahlen.de". Kunden in Österreich können die in Deutschland bereits etablierten Services wie Banking im Supermarkt oder Barzahlung von Rechnungen und Online-Einkäufen nutzen – ganz ohne Mindesteinkauf, wie in einer Presseaussendung versichert wird. Auch Einzahlungen auf Girokonten teilnehmender Banken seien möglich.

Großer Haken: Der Bezahldienst für Online-Shopping funktioniert nur bei teilnehmenden Online-Shops wie Parfumdreams, Dagi Shop und Goodgames.



(red)