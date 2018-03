Pfarrer täuscht für Bitcoins Entführung vor

Der 34-jährige Pfarrer Alexandre Geraldo Dos Anjos aus der brasilianischen Stadt São José dos Campos verschwand am 26. Februar spurlos, wie das Nachrichtenportal G1.globo.com berichtet. Zuletzt wurde er im Stadtteil Vista Verde zusammen mit einem anderen Pfarrer gesehen.

Umfrage Trauen Sie der Bitcoin-Währung? Ja, Bitcoins haben großes Potential.

Nein, Bitcoins werden überbewertet.

Ich weiß es nicht.

Bildstrecken Schweizer (17) wird mit Bitcoins zum Millionär Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Einer seiner Freunde kontaktierte daraufhin die Familie von Dos Anjos. Er berichtete, dass der Mann entführt wurde und dass die Kidnapper ein Lösegeld von drei Bitcoins fordern. Dies entspricht umgerechnet etwa einer Summe von 28.300 Euro. Die Familie weigerte sich jedoch, zu bezahlen, und alarmierte die Polizei.

Keine Entführung

Vier Tage später tauchte Dos Anjos beim Polizeiposten Igaratá auf. Zuerst gab er an, dass es ihm gelang, aus der Gefangenschaft zu fliehen. Während des Verhörs knickte er aber ein und gestand, dass er seine eigene Entführung inszeniert hatte.

"Wir haben eine Meldung erhalten, dass der Pfarrer in einem Restaurant in Jacareí beim Mittagessen war", so der Polizist Neimar Camargo. "Als wir vor Ort die Aufnahmen der Überwachungskamera ansahen, erschien der Mann ruhig." Die Geschichte von der Entführung sei daher unglaubwürdig.

Gegenüber den Behörden gab der Pfarrer an, dass er das Geld benötigte, um seine hohen Schulden zu bezahlen. Für die vorgetäuschte Entführung kaufte sich Dos Anjos extra eine SIM-Karte. Über diese teilte er einem seiner Freunde mit, dass die Kidnapper Lösegeld verlangen. Der Bekannte war aber nicht in den Plan eingeweiht, wie die Polizei erklärte.

Das Digital-Telegramm 2018:

Digital-Telegramm 2018

(swe)