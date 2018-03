Ganz Fucking darf jetzt gratis Pornos schauen

Es soll eine Entschädigung für "Jahre der Demütigung und stillen Leidens" werden, verkündet die Erotikplattform "Pornhub" am Dienstag in einer Aussendung. Gemeinden aus aller Welt – darunter auch der kleine Ort Fucking aus Oberösterreich – wurden in die Liste der sogenannten "Premium Places" aufgenommen.

Umfrage "Premium Places": Wie finden Sie die Pornhub-Aktion? Richtig leiwand! Überlege gerade dorthin umzuziehen.

Fu....! Ich will auch. Bin richtig neidisch.

Keine Ahnung. Habe dazu keine Meinung.

Eine völlig verzichtbare Aktion.

Um die leidgeprüften Einwohner wieder etwas stolzer auf ihren Heimatort und des Rest der Welt neidisch auf sie zu machen, so die Argumentation der Porno-Plattform, erhalten alle gratis Zugang zum Premium-Bereich – für den Rest ihres Lebens.

Fucking, Petting, Bitsch & Co.

Passend zur Kampagne veröffentlichte das Unternehmen auch ein Promo-Video das das tägliche Leben in Orten wie Cumming (USA), oder Pussy (Frankreich) vorstellt. Besonders prominent findet auch das oberösterreichische Fucking darin Erwähnung. Aber auch die deutschen Orte Petting und Titz, sowie Bitsch aus der Schweiz dürfen sich jetzt "Premium Place" nennen.

"Mit der Verbreitung von pornographischen Inhalten online sind viele Menschen versierter in anzüglichen Begriffen geworden. Unglücklicherweise wurden dadurch auch viele Orte mit zweideutigen Namen zum Gespött gemacht", erklärt der Vizepräsident der Plattform, Corey Price. "Hier bei Pornhub sind wir der Meinung, dass ein solcher Name es wert ist gefeiert zu werden, anstatt sich darüber permanent lustig zu machen."



(rcp)