Pyotr Levashov 07. Februar 2018 09:54

Russischer Spam-König an die USA ausgeliefert

Ein 2017 in Spanien verhafteter Hacker wurde Anfang Februar an die US-Behörden übergeben. Nun soll er in Connecticut vor Gericht kommen.