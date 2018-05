Ryanair warnt vor Gratis-Flügen bei Ryanair

Irlands Billigfluglinie Ryanair ist sauer: In WhatsApp-Nachrichten kursiert derzeit ein angebliches Gewinnspiel, bei dem der Empfänger zwei kostenlose Flugtickets bekommt. Dazu müsse er nur die Nachricht an 15 Freunde weiterschicken. Die Haken: weder hat Ryanair einen WhatsApp-Auftritt, noch veranstaltet die Fluglinie ein solches Gewinnspiel.

Auf Twitter erklärt die Fluglinie, dass es sich um einen Betrug handelt und rät zur Vorsicht. Offizielle Ryanair-Gewinnspiele würden nur über die eigenen Facebook- und Twitterseiten veranstaltet. Bei der Ryanair-Fälschung handelt es sich um Daten-Sammlung. Betrüger gaukeln ein Gewinnspiel vor, um an die Daten von Nutzern zu gelangen und diese zu missbrauchen, etwa durch Weiterverkauf und Werbespam.

Please beware of a fake WhatsApp promotion offering free Ryanair tickets.



Ryanair is not active on WhatsApp and the only place to win Ryanair flights is on our official Facebook and Twitter accounts, both of which have the ‘blue tick’ verification ✔️🛫 pic.twitter.com/FiQhSWzlR3