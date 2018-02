Samsung Galaxy Event hier im Livestream sehen

Kuriose Geräte aus China, gigantische Schilder mit der Aufschrift "5G" und Männer in Anzügen, die unbeholfen Cyberbrillen ausprobieren. So etwa lassen sich die drei letzten Ausgaben des Mobile World Congress (MWC) zusammenfassen. Viel anders wird es in Barcelona wohl auch in diesem Jahr nicht sein, wenn die größte Handy-Messe der Welt ihre Tore öffnet. Der MWC findet seit 2006 in der Mittelmeer-Metropole statt.

Samsung im Rampenlicht

Das Branchentreffen bildet für die Hersteller einen wichtigen Rahmen, um ihre Neuheiten zu präsentieren. Bereits vor Messebeginn am Sonntag wird Samsung im Rampenlicht stehen. Im letzten Jahr hatten die Südkoreaner kein neues Handy am MWC gezeigt und so der Konkurrenz etwas Platz gelassen.

2018 wird das anders sein. Samsung wird ab 18 Uhr (im Livestream) neben anderen Tech-Gadgets die Modelle S9 und S9+ enthüllen. Wobei enthüllen hier etwas zu hochgegriffen ist. Denn zu den Geräten sind praktisch schon alle Details bekannt. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Südkoreaner die Tech-Messe dominieren werden.

Keine leeren Hände

Zahlreiche andere Hersteller haben darum reagiert: Um neben Samsung nicht völlig unterzugehen, haben sie die Präsentationen ihrer Top-Modelle vollständig von der Tech-Messe abgekoppelt. Das heißt aber nicht, dass die Hersteller mit leeren Händen kommen. Was zu erwarten ist, können Sie hier nachlesen.

