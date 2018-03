Schwups, hier klappt die Selfie-Cam aus dem Handy

Am Mobile World Congress in Barcelona hat Huawei am Sonntag gezeigt, dass es kreative Ansätze gibt, um Webcams in Notebooks zu platzieren. Beim neuen MateBook X Pro ist sie in der Tastatur versenkt. Ähnlich geht Hersteller Vivo vor.

Umfrage Machen Sie Selfies? Ja klar, wer nicht.

Manchmal schon.

Nein, das ist mir zu blöd.

Ich habe kein Smartphone.

Bildstrecken Huawei versenkt die Webcam in der Tastatur



Die Ingenieure standen vor einem ähnlichen Problem wie Huawei. Das Konzept-Smartphone mit dem Namen Apex besteht praktisch nur aus Bildschirm. Vorne hat es deshalb gar keinen Platz für die Selfie-Kamera. Was also tun? Versenken – so heißt auch hier die Lösung.

Ausfahrbare Kamera

Will man mit dem chinesischen Handy ein Selfie machen, fährt die Kamera innerhalb von 0,8 Sekunden heraus. Ist man fertig, fährt die Linse wieder ins Gehäuse zurück.

Vivo hat mit dem Apex aber noch mehr Tricks auf Lager. So gibt es bei dem Gerät keinen Fingerabdrucksensor im klassischen Sinne. Um das Handy zu entsperren, kann man den Finger im unteren Teil des Displays einfach irgendwo auflegen. Der Sensor an sich steckt hinter dem Screen.



Bisher ist das Vivo Apex nur ein Konzept. Wann und wo es auf den Markt kommen soll, ist nicht bekannt. (Video: Vivo)

(tob)