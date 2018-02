Sie werden nie glauben, wie Clickbait funktioniert

"Sie werden nie glauben, was dann passierte" und "Am Ende musste ich weinen". Klingt bekannt, oder? Es handelt sich um typische Clickbait-Titel. Also eine Taktik, um User zum Anklicken von Artikeln im Internet zu bewegen. Doch wieso funktioniert das überhaupt?

Umfrage Sind Sie anfällig für Clickbait? Ja, ich habe ja auch auf diesen Artikel geklickt.

Nur manchmal.

Nein, überhaupt nicht.

Ich weiß es nicht.

Neugier

Ganz einfach: Das menschliche Gehirn will Informationen vervollständigen. "Jeder Mensch hat das angeborene Bedürfnis, Informationslücken zu schließen", erklärt Diplompsychologin Nadja Franke. "Mit einem Klick kann man genau diese Neugier befriedigen."

"Menschen lieben es, Dinge abzuzählen oder zu strukturieren. Und genau deshalb kommen so oft Zahlen in Clickbaiting-Titeln vor", so die Psychologin.

(lu)