Siri liest versteckte WhatsApp-Nachrichten

Der iPhone-Sprachassistent Siri soll eine Unterstützung für iPhone-Besitzer sein. Doch aufgrund eines Fehlers ist die Software "hilfreicher" als gewollt: Unter iOS 11 liest Siri Nachrichten trotz Sperrung des Handys vor.

Nachrichten, die auf dem Sperrbildschirm erscheinen, sollten bei gesperrtem iPhone vor zu neugierigen Blicken eigentlich geschützt sein. Doch Siri kann sich nicht beherrschen und liest diese Nachrichten trotzdem vor, wenn man sie dazu auffordert.

Abhilfe schafft eine Änderung der Einstellungen. Unter "Einstellungen > Mitteilungen > Vorschauen anzeigen" sollte man die Mitteilungen deaktivieren. In den Siri-Einstellungen muss darüber hinaus die Option "Siri im Sperrzustand erlauben" deaktiviert werden. Apple will das Problem in einer kommenden iOS-Version beheben.

(lu)