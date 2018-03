Smarter Sauger: Dyson ab sofort nur noch kabellos

Bis zu 60 Minuten Laufzeit und konstant hohe Saugkraft soll der neueste kabellose Staubsauger von Dyson bieten und gleichzeitig herkömmliche Bodenstaubsauger komplett ersetzen. Dyson setzt zukünftig komplett auf kabellose Geräte. Fünf Jahre lang haben dazu Ingenieure am Dyson Digital Motor V10 gearbeitet. Der Motor ist nur halb so schwer wie sein Vorgänger, hat jedoch 20 Prozent mehr Saugkraft.

"Der neue kabellose Staubsauger ist so leicht und so kraftvoll, dass er auch tiefsitzenden Schmutz im Wohnbereich entfernen kann. Dies ist der Grund, weshalb Dyson aufhört, in kabelgebundene Staubsauger zu investieren. Es ist Zeit, sich von herkömmlichen Staubsaugern zu verabschieden", sagt Chef James Dyson.

Smarter Sauger

Der neue Cyclone V10 soll indes ein äußerst smartes Kerlchen sein: Sein Motor kann feststellen, in welcher Höhe er sich befindet, wie hoch Luftdruck und Temperatur sind oder wie viel Höhenunterschied zwischen Tisch und Boden herrscht. Diese Informationen werden genutzt, um kleine Anpassungen vorzunehmen, um bei unterschiedlich hohem Luftdruck konstante Leistung zu liefern.

Der Dyson Cyclone V10 Staubsauger ist ab dem 6. März ab 569 Euro erhältlich.

(rfi)