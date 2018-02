So fies lacht das Netz heute über Aktionäre

Der US-Leitindex Dow Jones sackte am Montagmorgen zeitweise auf unter 24.000 Punkte oder um 5,6 Prozent ab. Damit büßte er die gesamten Gewinne dieses Jahres wieder ein. Das bekam auch die österreichische Börse zu spüren: Der ATX sackte am Dienstagmorgen um 3 Prozent ab.

Der Crash an der Börse bewegt auch die sozialen Medien. Die Kommentatoren finden nicht gerade schmeichelhafte Worte für die Anleger.

Stabilität und ständiges Wachstum passen einfach nicht zueinander. Die Inflation ist gewollt, denn so haben die meisten keinen Anreiz zu sparen und konsumieren lieber. Hohe Zinsen bedeuten Stabilität, Deflation und weniger Gewinn durch Aktien. Deswegen fliehen die Ratten ja.— Mꭗм (@maximiyun) February 6, 2018

Und sie haben sich ihre Meinung über die Gründe des Crashs schon gebildet.

Ein großes Thema ist auch US-Präsident Donald Trump, der am WEF in Davos die damalige Stärke des US-Aktienmarkts seiner Politik zuschrieb. Als die Nachricht vom Absturz des Dow Jones kam, hielt US-Präsident Donald Trump gerade eine Rede in Ohio. Darin lobte er seine massiven Steuersenkungen und prahlte mit dem aktuellen Wirtschaftsboom. Daraufhin unterbrach der TV-Sender Fox News die Live-Übertragung der Rede Trumps mit der Nachricht.

Also: wenn die Aktienkurse steigen, dann ist das der persönliche Erfolg von Trump.Gerade fielen die Aktien in einem historischem Ausmaß.Daran ist jetzt der Aktienmarkt schuld.— mikemacapple (@mikemacapple) February 6, 2018

Hat sich Trump schon mit dem großen, historischen Sturz an der Börse gebrüstet? It's huuuuuuge. #BlackTuesday #SchwarzerDienstag— PlusNachspielzeit (@90Minuten1) February 6, 2018

Ein Fake-Account des Präsidenten erklärte:

Stock Market had another HUGE crash today. DOW lost 1175 points! Largest daily point loss in HISTORY! A RECORD! No need to worry, insiders told me that a crash was coming, so I sold off all my stocks last Thursday. SMART! #MondayMotivation— Donald J. Trump (@RealDonaldTrFan) February 5, 2018

Der Bürger ohne Aktien kann derweil aufatmen.

Wohl dem der heute keine Aktien besitzt!— Ernst Probst (@Wissen2000) February 6, 2018

Feuchtigkeit im Büro fällt wie meine Aktien gerade. pic.twitter.com/1IZP3JGwHu— Oliver Fraederich (@textlastig) February 6, 2018

Aber auch Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 werden auf Social Media wach, als Banken von Staaten gerettet werden mussten.

Wenn jetzt überall die Aktien abstürzen, bin ich gespannt, wer als erstes mit Steuergeld gerettet wird und wie schnell das geht. #GewinnePrivatisierenVerlusteSozialisieren #Wie2008 #NichtsGelernt #Bankster— Christian Baumeier (@Wally44) February 6, 2018

Es gibt aber auch positive Stimmen, die die Kurskorrektur als belebend interpretieren:

aber hallo, das nennt man wohl ne Art #Mini #crash an #NYSE - wird Zeit das wir mal wieder etwas geerdet werden und Luft für neue Anläufe an der Börse bekommen... #Aktien sind #Langfristanlagen & #Sachwerte https://t.co/9l3QSxGcci— Christoph Scherbaum (@CAScherbaum) February 5, 2018

