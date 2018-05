Joy Nash (The Mindy Project, Twin Peaks) und Emmy- und Golden Globe-Gewinnerin Julianna Margulies (The Good Wife, Emergency Room – Die Notaufnahme) übernehmen die Hauptrollen der "Dark Comedy"-Serie, die vom Emmy-nominierten Marti Noxon produziert wurde. Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich sehen die neue Serie diesen Sommer exklusiv und schon kurz nach dem US-Start.

Dietland basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Sarai Walker aus dem Jahr 2015. Die Serie begleitet Plum Kettle (Joy Nash) auf ihrer Reise zur Selbsterkenntnis, vorbei an vielen Themen und Herausforderungen, mit denen Frauen heutzutage konfrontiert werden. Darunter patriarchalische Strukturen, Frauenfeindlichkeit, Rape Culture und unrealistische Schönheitsideale.

Steiniger Weg zur Selbstakzeptanz

Von den erscheinenden zehn Episoden konnten wir bereits die ersten beiden sehen. Plum, Ghostwriterin für die Redakteurin eines der heißesten Modemagazine New Yorks und übergewichtig, kämpft sich dabei zwar durch den steinigen Weg der Selbstakzeptanz, der Titel hat aber neben den ernsten Themen auch Brutalität und extrem schwarzen Humor zu bieten.

So wird das neue Prime Exclusive "Dietland"

Abseits des Kampfs mit den Kilos und Selbsthilfegruppen-Sitzungen, in denen es rein darum geht, dass der Mensch ja durch sein Aussehen definiert werde, finden sich beißende Kommentare und komische Anekdoten, die die Serie weg von einer typischen Seifenoper mit bösen Chefs und mit sich selbst kämpfenden Mitarbeiterinnen bringt.

Die ersten Folgen versprechen viel

Ob diese Trennung letztlich so deutlich erfolgen wird, lässt sich nach zwei Folgen noch schwer sagen. Wir hoffen es jedenfalls, denn genau die Geschehnisse abseits der Persönlichkeitsprobleme sorgen für Aufsehen. Etwa eine Mordserie an Männern, denen sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung vorgeworfen wird, offenbar verübt von einer brutal agierenden Gruppe.

Spannend sind die Folgen um Frauenfeindlichkeit, Rape Culture und Schönheitsideale allemal und die Verbindung mit Comedy ist gut geglückt. Wie es nach den beiden Folgen weitergeht, sieht man in "Dietland" ab 5. Juni 2018 auf Amazon Prime Video.

(rfi)