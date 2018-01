Spektakuläre Bilder, die es ohne Drohnen nicht gäbe

Ob ein Selfie auf dem gefrorenen russischen Baikalsee, ein Foto von der Eisbärenjagd oder Wanderer in der Wüste: Bei dem Fotowettbewerb von Skypixel.com ging es darum, andere von seinen Fähigkeiten als Luftfotograf zu überzeugen.

Drei Monate lang haben Profis wie Hobbyfotografen 44.000 Drohnen-Aufnahmen in 141 Ländern in den Kategorien Landschaft, Porträt und Story eingereicht. Nun hat Skypixel mit dem Drohnen-Hersteller DJI die Gewinner bekannt gegeben, Den Hauptpreis sicherte sich Florian Ledoux, ein Fotograf aus Frankreich, der mit seiner Phantom 4 Pro in seinem Beitrag "Above The Polar Bear" in Nunavut, Kanada, einen außergewöhnlichen Augenblick mit einem über Eisschollen springenden Eisbären einfing.

Neben dem Hauptpreis besteht jede Kategorie aus einem ersten, zweiten und dritten Preis für Profis und Amateure. Die preisgekrönten Arbeiten präsentieren ein breites Spektrum an Perspektiven, von der Darstellung eines Mädchens, das in einem 190 Jahre alten Gebäude in Shanghai tanzt, bis hin zur Aufnahme eines eindrucksvollen Bildes von einer Darstellung der Umweltauswirkungen in der heutigen Welt. Die Beträge der Top-Gewinner finden Sie in der Bildershow oben!

