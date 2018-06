Start-up des Jahres 2018 revolutioniert Transplantat

Fast 300 Start-ups stellten sich dem #glaubandich-Wettbewerb von Erste Bank und Sparkassen, Trending Topics, WKO-Gründerservice und Puls4. Beim großen Finale wurde unter den 10 Top-Start-ups des Landes am Erste Campus der Gewinner gekürt. "Start-up des Jahres 2018" ist Surgebright, das mit SharkScrew ein Knochentransplantat entwickelt hat, das Metallschrauben ersetzen kann.

Den zweiten Platz belegte SzeleSTIM mit einem Schmerztherapie-Wearable, den dritten Platz sicherte sich eet-energy mit dem Balkon-Solarkraftwerk SolMate. Surgebright will sich zunächst noch auf den DACH-Markt konzentrieren, aber: "Wir stecken bereits unsere Fühler Richtung USA und Asien aus", verriet Co-Gründer Lukas Pastl.

Als Gewinn gab es ein Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro, einen Startplatz beim Casting für die Puls4-Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen", ein PR-Paket in der Höhe von 10.000 Euro bei Trending Topics sowie einen Platz bei der exklusiven Startup Executive Academy 2018 von Silicon Castles in Salzburg.

