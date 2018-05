Still und heimlich gibt es neue WhatsApp-Features

Eine neue Schaltfläche in Form eines @-Buttons erlaubt es in WhatsApp nun, in einen Gruppenchat und direkt zu einer Nachricht zu springen, in der man selbst erwähnt wurde. Zu finden ist dieser rechts unten in der App. Praktisch ist dies bei Unterhaltungen mit vielen Mitgliedern und Nachrichten, mit der neuen Funktion kann man nun zu wichtigen Texten springen, wenn man es eilig hat.

Umfrage Nutzen Sie WhatsApp? Ja.

Nein.

Nicht mehr.

Noch mehr.

Ich habe kein Smartphone.

Bildstrecken So prüft WhatsApp jetzt das Alter seiner Nutzer Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Weitere Features, die WhatsApp auf seinem Blog vorstellt:

Gruppenbeschreibung: Eine kurze Zusammenfassung unter der Gruppeninfo, in der der Zweck der Gruppe, Regeln und Themen festgelegt werden können. Wenn ein neuer Teilnehmer der Gruppe beitritt, ist die Beschreibung oben im Chat sichtbar.

Admin-Berechtigungen: In den Gruppeneigenschaften gibt es nun eine Berechtigung, mit der der Admin einschränken kann, wer den Gruppennamen, das Gruppenbild und die Gruppenbeschreibung ändern darf.

Verpasstes aufholen: Die erwähnte @-Funktion. Hier erhält man schnell einen Überblick über Nachrichten, in denen man erwähnt wurde oder die auf die eigenen Nachrichten antworteten, nachdem man länger inaktiv war.

Teilnehmersuche: Findet jeden Teilnehmer, indem man auf der Gruppeninfo-Seite nach ihm sucht.

Admins können zudem nun den Admin-Status anderer Teilnehmer entfernen und Gruppengründer können nicht mehr aus der Gruppe entfernt werden, die sie erstellt haben. Außerdem gibt es einen Mechanismus, der verhindert, dass man wiederholt zu einer Gruppe hinzugefügt werden kann, die man kürzlich verlassen hat.

Die Funktionen sind ab sofort für Android- und iPhone-Benutzer verfügbar. Noch nicht umgesetzt wurde die Werbung in der App, über die immer wieder spekuliert wird. Details dazu finden Sie im Video!

(red)