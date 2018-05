Tablet-Event von Huawei exklusiv in Wien erleben

Sie wollen das brandneue Huawei MediaPad M5 Tablet mit 2k-Display und ganzen vier harman/kardon-Lautsprechern testen, damit zocken, einen interaktivem Workshop erleben und mit heimischen Blogger-Stars bei Snacks und Getränken in einer exklusiven Wiener Location abhängen? Dann machen wir das möglich, wenn Sie sich anmelden.

In den MG-SOUND Studios in der Wiener City trifft sich am Donnerstag, dem 24. Mai 2018, die Elite der heimischen Blogger-Szene, um gemeinsam von 18 bis 20 Uhr das Huawei MediaPad M5 Tablet unter die Lupe zu nehmen. "Heute" wird nicht nur vor Ort sein und über das Event und die Teilnehmer berichten, sondern nimmt auch einen interessierten Leser samt einer Begleitperson mit dort hin.

Und so geht's: Melden Sie sich, wenn Sie zu diesem Termin Zeit haben, mit ihren Daten über das Formular unten an. Per Zufallsprinzip wird einen Tag vor dem Event, am 23. Mai, ein Teilnehmer gezogen, der bei der Veranstaltung mit einer Begleitung dabei sein kann.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Mit ihrer Teilnahme bestätigen Sie, dass Sie an dem Termin teilnehmen können und die Gewinner-Daten ausschließlich für die Anmeldung an Huawei weitergegeben werden, um sie vor Ort begrüßen zu dürfen. Der Gewinner wird per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

(red)