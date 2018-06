Youtuber-Festival wird zum Fiasko

Was tut eine erfolgreicher Youtuberin, wenn er sich von den Veranstaltern der grössten Video-Convention der Welt ungerecht behandelt fühlt? Ganz einfach: In einem 80-minütigen Grantel-Video darüber ablästern und ein eigenes Festival auf die Beine stellen. Genauso, wie es im Youtuber-Handbuch geschrieben steht.

Weil Tana Mongeau in vergangenen Jahren von den "VidCon"-Organisatoren also nicht ausreichend gewürdigt und wegen zu wenig Sicherheitspersonal von Fans belagert wurde, organisierte die 20-Jährige aus Las Vegas als Gegenbewegung die "TanaCon". Doch dabei lief alles ordentlich schief.

15.000 Gäste mehr als erwartet

Das zweitägige "kostenlose" Festival in Kalifornien, für das viele Supporter der Youtuberin ein VIP-Ticket um knapp 56 Euro gekauft hatten, fand vergangenes Wochenende statt. Tana Mongeau, der auf Youtube 3,5 Millionen Nutzer folgen, versprach Konzerte, Gespräche und Meet-and-Greets mit anderen Youtuber-Grössen und Popstars. Ein Grund für viele, sich am Freitagmorgen auch ohne Ticket in die Schlange einzureihen.

Das Resultat: Statt 5.000 Besuchern, rannten der Youtuberin plötzlich 20.000 Gäste die Location im Anaheim Marriott Suites Hotel ein. Allerdings mussten sie vielmehr stundenlang ohne Wasser und Verpflegung in der prallen Sonne ausharren. Im Gebäude selbst gab es schließlich nur einen breiten Gang und einen großen Saal. Und nirgends eine Spur von Youtubern.

Shitstorm auf dem Fuß

Sofort brach ein Twitter-Shitstorm los. "Mir wurde nach vier Stunden Warten gesagt, ich solle morgen wieder kommen", schreibt ein User. Eine anderer Fan meint verärgert: "Ich habe 1.000 Dollar für diesen Trip bezahlt, wurde fast rausgeschmissen, konnte nicht aufs Klo oder Wasser holen, obwohl ich seit sieben Uhr früh hier warte. WTF." Sie sei aber nicht wütend auf Tana, sondern die Veranstalter.

Das kostenlose Anti-VidCon-Festival endete im Desaster und die Fans schreien nach einer Rückerstattung ihres Geldes. Auf Twitter postete Tana reumütig, dass sie sich um jede einzelne der offenen Fragen kümmern werde. Trotz Entschuldigungen hat ihr Image aber wohl Schaden getragen.

