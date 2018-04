Teenies ignorieren Natur und glotzen auf ihr Handy

Ein kleines Mädchen sitzt auf einer Bank, stützt sich mit ihrer rechten Hand den Kopf und blickt gelangweilt in ein iPad. Dass sich hinter ihr die Schönheit der Wildnis Namibias erstreckt, ist dem Kind dabei völlig egal.

Umfrage Sehen ihre Kinder auch nur mehr auf das Smartphone? Ja, auch im Urlaub und das ist wirklich lästig

Ja, zu Hause schon... aber im Urlaub ist das Handy tabu

Nein, ich achte darauf, dass meine Kinder nicht zu viel auf ihr Handy glotzen

Mir ist egal, wie oft meine Kinder auf das Handy sehen

Keine Ahnung, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht

Für sie scheint es offenbar dabei auch überhaupt keine Rolle zu spielen, ob sie sich nun in Afrika oder zu Hause auf der Couch befindet. Ihre Augen wären so oder so nur auf ihr geliebtes iPad gerichtet.

Smartphone statt Natur

Dass viele Jugendliche anscheinend überhaupt keine Lust mehr auf die Schönheit der Natur haben, sondern viel lieber auf ihre Smartphones glotzen ist ein Phänomen, das viele Eltern nicht recht verstehen können.

Ob die schneebedeckten Berge in St. Wolfgang im Salzkammergut, ein wunderschöner Sonnenuntergang in Neuengland oder die atemberaubende Landschaft im Yosemite National Park in Kalifornien - viele Teenager bevorzugen lieber ihr Smartphone als die Natur.

In den Social Medien sorgt derzeit ein Tweet von Comedian David Baddiel für viel Aufsehen, und gleichzeitig für Lacher. Denn während er eine tolle Küstenlandschaft bewundert, interessiert sich sein Sohn nur für eines: sein Handy.

"Hypnotisiert und eingeschüchtert"

"Mein Sohn, wie immer hypnotisiert und eingeschüchtert von der Schönheit der Natur", schreibt Baddiel zu dem Bild und spricht vielen Eltern dabei vermutlich aus der Seele.

Denn innerhalb von nur kürzester Zeit erhielt der Tweet knapp 20.000 Likes. Einige Erziehungsberechtigte kommt die Situation dabei so bekannt vor, dass auch sie die Urlaubsfotos von ihren Schützlingen posten.

Bilder gehen um die Welt

Die Bilder machen im Netz gerade die Runde und sorgen für mächtig Lacher. Denn auf den Fotos ist deutlich zu erkennen, dass Kinder der Generation Y offenbar jegliches Interesse an der Natur verloren haben und lieber die künstliche "Schönheit" der digitalen Welt favorisieren.

(wil)