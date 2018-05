Tesla-Chef findet kritische Fragen "nicht cool"

Nach einer halben Stunde schien Elon Musk plötzlich keine Lust mehr zu haben, Antworten zum Rekordverlust und der Zukunft seines Unternehmens Tesla zu liefern.

Auf der Telefonkonferenz zu den aktuellen Tesla-Quartalszahlen in der Nacht auf Donnerstag bezeichnete Musk die Fragen von Finanz-Analysten einmal als "nicht cool" und ein anderes Mal als "trocken" und "Trottel-Fragen", wie der amerikanische Fernsehsender CNBC berichtet. Im Anschluss verkündete Elon Musk, dass er jetzt lieber die Fragen des YouTubers und Tesla-Fans Gali Russell beantworten wolle.

Von Investoren abgestraft

Musks unprofessionelles Verhalten wurde zumindest kurzzeitig von den Investoren abgestraft: Während der Telefonkonferenz verlor die Tesla-Aktie 4,7 Prozent.

Tesla ist zum Jahresauftakt so tief in die roten Zahlen gerutscht wie in noch keinem Quartal zuvor. In den ersten drei Monaten stieg das Minus des Elektroauto-Herstellers auf fast 710 Millionen Dollar – mehr als das Doppelte des Verlusts aus dem Vorjahreszeitraum.

(vay)