Toyota Corolla wird zur weltweiten Legende

Einen alten Wagen loszuwerden kann ganz schön mühsam sein – erst recht wenn es sich dabei um das wohl langweiligste Auto aller Zeiten handelt. Occasions-Händler neigen deshalb dazu, gewisse Dinge schönzureden. Letzten Endes wird man aus Mist aber nie Gold machen können und aus einem 1999er Toyota Corolla keinen Bugatti Veyron.

Vielleicht lohnt es sich deshalb, einfach mal aufrichtig zu sein, wie ein Typ, der seinen alten Wagen auf Craigslist anbot. Wegen seiner zynischen Anzeige, fand er tatsächlich einen Abnehmer für ein Auto, das durchschnittlicher kaum sein könnte.

"Der Toyota verurteilt dich nicht"

"Du suchst einen Wagen, für den du garantiert nie ein Kompliment bekommst? Hier wirst du fündig: der 1999er Toyota Corolla", schreibt das Marketing-Genie. Wie ein alter Autohändler-Profi listet er im Anschluss die Vorzüge seiner Fahrgelegenheit auf. "Das Auto hat einiges durchgemacht: Menschen stellten darin Hetero-Dinge an, Menschen stellten darin Homo-Dinge an. Der Toyota verurteilt dich nicht dafür, wie es etwa ein Volkswagen tun würde."

In der Anzeige geht der Anbieter auch auf seine eigenen Erfahrungen mit der Rostlaube ein: "Lasst mich euch eine Geschichte erzählen: Eines Tages machte der Corolla komische Geräusche. Mir ging das am Arsch vorbei. Es hörte auf. Ende." Daraus schließt er, dass sein Gefährt auch in Zukunft jeder Schikane standhalten wird: "Du könntest den Motor rausnehmen, das Auto von der Golden Gate Bridge schmeißen, es tausend Jahre später raufischen, den Tank mit Nutella auffüllen und das Schätzchen würde sofort anspringen."

Für welchen Betrag der Corolla letzten Endes den Besitzer wechselte, ist nicht bekannt. Weil die Anzeige viral ging, handelt es sich aber fast schon um ein Sammlerstück. Den Rest der wohl ehrlichsten Autowerbung aller Zeiten liest man in der Bildstrecke.

