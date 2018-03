Trend führt zu schwersten Verbrennungen

Challenges gehören mittlerweile zum Internet, wie Botox zu Donatella Versace und mindestens ein "Bon Jovi"-Album in die CD-Sammlung des Vaters. Was recht unspektakulär – und mit irgendwie nachvollziehbarem, guten Hintergedanken – mit der "Ice Bucket Challenge" begann, nimmt mittlerweile Ausmaße an, die längst nicht mehr unter die Kategorie "dumm aber harmlos" fallen.

Neue traurige Höhepunkte

Ob das Verzehren von chemischen Spülmitteltabs bei der "Tide Pod Challenge" oder das "Chilisaft-in-die-Augen-Reiben" unter dem Vorwand der "Chili-Challenge" – gesund geht anders. Man möchte meinen: Schlimmer kann's nicht werden. Aber leider falsch gedacht. Die Dummheit erreicht nun mit der "Hot Coil Challenge" neue traurige Höhepunkte.

Im Grunde genommen ist dieser neue Trend (falls dieses unsägliche Verhalten denn überhaupt als solcher zu bezeichnen ist) die Verkörperung von all dem, was halbwegs klar denkende Menschen sowas von überhaupt gar nicht machen sollten: Teilnehmer an der Challenge sind dazu aufgefordert, sich absichtlich an heißen Herdplatten schwere Verbrennungen zuzuziehen.

Das Phänomen geistert seit einigen Tagen durch das Internet, offizielle Stellen – wie das Lafourche Sheriff Departement – schalten sich per Twitter ein und warnen vor den offensichtlichen Gefahren.





Just when you thought the Tide Pods Challenge made you lose all hope for humanity, the Hot Coil Challenge came along and said, “Hold my beer.”



Sadly, we couldn’t find a sufficient “BRUH...” meme to adequately relay our feelings on this one. 🤦🏻‍♂️🙄https://t.co/xI5i45n1XB