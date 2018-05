Twitter führt zu Ramadan eigene Emojis ein

Die neuen "Ramadan-Emojis" wurden am Mittwoch am offiziellen Kanal "Twitter Faith" präsentiert. Unter anderem gibt es die Mondsichel (Hilal) unter dem Hashtag #Ramadan, mit ihrem Erscheinen beginnt der Fastenmonat. Auch #Suhour, #Iftar und #RamadanLantern als neue Emoji-Hashtags.

Suhour oder Sahūr ist im islamischen Fasten die letzte Mahlzeit im letzten Drittel der Nacht vor Sonnenaufgang und somit vor dem Fastenbeginn des Tages. Iftar bezeichnet das Mahl am Abend, das während des Ramadan nach Sonnenuntergang jeden Abend eingenommen wird. Die Ramadan Lanterns oder "Ramadanlanternen" sind Laternen, die während des Ramadan als Dekoration in einigen islamisch geprägten Ländern verwendet werden.

Twitter schreibt dazu: "Erlebe den speziellen Geist von Ramadan mit unseren Emojis."

Embrace the spirit of #Ramadan with our special emojis. The crescent moon is universally associated with the holy month. Tweet these hashtags to unlock the emoji pic.twitter.com/yEVzzwBpyp — Twitter Faith (@TwitterFaith) 16. Mai 2018

During #Ramadan, observers fast from dawn to sunset. To honor this practice, Tweet with the following hashtags to unlock the #Suhour and #Iftar emoji pic.twitter.com/37l7q8tbfL — Twitter Faith (@TwitterFaith) 16. Mai 2018

And you can unlock a #RamadanLantern emoji when you Tweet these hashtags pic.twitter.com/eqm4t4CdU3 — Twitter Faith (@TwitterFaith) 16. Mai 2018

(red)