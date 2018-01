Twitter kontert Kurz-Sager mit Rassismus-Berichten

Natürlich habe er eine rote Linie, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in einer deutschen Fernsehsendung. "Und die gibt es nicht nur nach rechts sondern auch in andere Richtungen."

Kurz meinte, dass andere Parteien gegen Menschen, die reich sind und viel verdienen gehetzt hätten. Und das sei genauso falsch wie Hetze gegen andere Gruppen, so Kurz in der Talkshow von Sandra Maischberger.

Geschichten über Rassismus

Gestartet vom Twitter-User "VannyFerrari" findet seit Freitag eine Debatte unter dem Hashtag #Reichenhetze statt. Mit Geschichten über Alltagsrassismus wollen viele Menschen darauf hinweisen, dass Kritik an Reichen nicht mit Diskriminierungen gegen Minderheiten gleichgesetzt werden soll. Am Samstagnachmittag hatten sich bereits Hunderte Nutzer in über 1.000 Tweets zu Wort gemeldet.

ok, es wär peinlich wenns nicht hinhaut, aber wer will kann unter #reichenhetze seine geschichten erzählen. ich werd mit meinen anfangen — vannyferrari (@vnyshkr) 19. Januar 2018

ps: er wusste über meinen migrationshintergrund — vannyferrari (@vnyshkr) 19. Januar 2018

Meine Mutter fuhr mit der Bim zur Arbeit und schnappte ein Gespräch zw.2 Buben auf. Einer fragte ''hast du schon einen Affen gesehen?" und deutete auf die afrikan. Frau hin, die vor dem Buben saß. #reichenhetze — [Puffed Rice] (@dew_dropz) 20. Januar 2018

Der tiroler Busfahrer der aus einer Laune heraus Schwarze Mitfahrende aus dem Bus schmeisst, weil sie angeblich den Bus zumüllen...#reichenhetze — WolfiDolfi (@dolfi_wolfi) 20. Januar 2018

"Boah, für eine Ausländerin sprichst du ziemlich gut Deutsch.": Sachen, die man hört, obwohl man in Wien aufgewachsen ist. #reichenhetze — Souha Khemiri (@Souha_Khemiri) 20. Januar 2018

Ältere Dame meinte mal erleichtert, als ich mich zu ihr ins sonst leere Zugabteil gesetzt habe: "Zum Glick is ka Ausländer zuagstiegen!" #reichenhetze — Maria Theresia (@maria_theresia9) 20. Januar 2018

Mitte 1970er, Geographiestunde am Gymnasium in Döbling, Oberstufe. Der meist im hochgeschlossenen Khakigewand auftretende Prof. herrscht einen Mitschüler an: "Kusch, Saujud!"#reichenhetze — Robert Glattau (@RobertGlattau) 20. Januar 2018

Mir wurde in der 2. Klasse im Gymnasium von der Lehrerin nahegelegt, schon eine Lehrstelle zu suchen, nachdem ich eine 4 auf die Schularbeit schrieb, da "für euch jugos die Schule eh nichts ist". #reichenhetze

Übrigens bin ich hier geboren und studiere mittlerweile. — Stefan (@DerStefanD) 20. Januar 2018

Mein Großvater nahm mich zur Seite und meinte, ich soll mit meiner Tiroler Freundin, die taiwanesischen Migrationshintergrund hat, keine Kinder bekommen. Es wären ja Mischlinge:( #reichenhetze — #aue (@Harald_Aue) 20. Januar 2018

In der Straßenbahn schrie eine ältere Frau mit Rollator eine Frau an, weil sie in einer Fremdsprache telefonierte. “Hören`s auf, damit man das Ausländische nicht hört. Schmarotzer. Tun nix, nur telefonieren. Schleicht euch.“ #reichenhetze — Bauchrednerin (@bauchrednerin) 20. Januar 2018

Die wirklich sehr reichen Vermieter meiner letzten Wohnung wollten, dass ich ihnen den Reisepass der Nachmieter schicke und aktuelle Fotos, damit "wir sehen können, ob die nicht zu dunkel sind. Sie wissen ja, bei Albanern sind oft Zigeuner dabei" #reichenhetze — Rudi Fußi (@rudifussi) 20. Januar 2018

(red)