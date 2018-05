Twitter ruft Nutzer auf, ihre Passwörter zu ändern

Der Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter hat aufgrund einer internen Sicherheitslücke seine Nutzer aufgefordert, vorsichtshalber ihre Passwörter zu ändern. Ein Fehler habe dazu geführt, dass unverschlüsselte Passwörter in einem Verzeichnis gespeichert worden seien.

Dies teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zwar sei der Fehler behoben und kein Hackerangriff von außen oder gar Missbrauch der Daten festgestellt worden, betonte Twitter. Dennoch sollten Nutzer sicherheitshalber ihr Passwort ändern.

Es hapert an der Verbreitung

Twitter hinkt in der Popularität anderen sozialen Netzwerken wie Facebook weit hinterher. Während der Dienst etwa bei Politikern, Journalisten, Aktivisten sowie Prominenten von Film über Musik bis Sport sehr beliebt ist, hapert es an der Verbreitung in der allgemeinen Bevölkerung.

Durch eine Reihe von Reformen hat der Dienst seine Attraktivität allerdings in jüngster Zeit gesteigert. Dazu gehören Live-Videos, eine Reihe von Partnerschaften beispielsweise im Sport und die Verdoppelung der Textlängen von 140 auf 280 Zeichen.

