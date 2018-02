Video zeigt, wie Handy-Ladeakku in Jet explodiert

Das Video aus Russland zeigt Flammen, die zwischen den Sitzen eines Airbus A320 hervorschießen. Bemerkenswerterweise verfallen die Passagiere nicht in Panik, sondern bleiben überraschend ruhig. Aufgenommen worden sind die Szenen von einem Aeroflot-Passagier am 30. Jänner 2018 bei einem Flug von Moskau nach Wolgograd.

Während die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti lediglich von "Rauch, aber ohne Feuer" berichtete, zeigen die Szenen durchaus heftige Flammen. Ein Passagier bietet eine Wasserflasche zum Löschen an, die Crew kann schließlich das Feuer löschen und entsorgt das Gerät in einem Kübel.

Der Flieger soll sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Boden befunden haben, Passagiere wurden mit den Notrutschen aus dem Airbus evakuiert. Laut "cnet" handelte es sich um ein iPhone-Ladegerät, laut Filmer um einen externen Ladeakku, eine so genannte "Powerbank".

Akku-Brand in Zürich

Ein iPhone-Brand hatte erst kürzlich in der Schweiz für Aufregung gesorgt. Im Apple Store in der Zürcher Bahnhofstraße überhitzte ein iPhone-Akku, Polizei und Feuerwehr mussten ausrücken. Wie heftig die Reaktion war, zeigt ein Foto des Akkus. Der Apple-Mitarbeiter, der die Reparatur durchführte, zog sich leichte Verbrennungen an der Hand zu.

Rund 50 Kunden und Mitarbeiter mussten den Apple Store vorübergehend verlassen. Sieben Personen wurden medizinisch betreut, mussten aber nicht ins Spital.

