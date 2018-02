W-Lan Router im All: Elon Musk verrät das Passwort

Er gilt derzeit wohl als der Inbegriff von "verrücktem Genie". Immer wieder geigt Elon Musk mit wahnwitzigen Ideen auf. Jedoch lässt er diese Fantasien nicht lange in seinem Kopf herumschwirren - er setzt sie so schnell wie möglich um.

Was ist das Passwort?

So auch bei seinem neuesten Coup: Am Donnerstag schoss er von einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Kalifornien zwei Satelliten ins All. Das Projekt "Starlink" soll die ganze Welt mit Internet versorgen. Besonders Menschen, die derzeit an abgelegenen Orten leben oder einfach keinen Zugang zum Web haben, sollen davon profitieren.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz — Elon Musk (@elonmusk) 22. Februar 2018

Wie Musk twitterte, wurden die Satelliten erfolgreich im All abgesetzt und haben Kontakt zur Erde. Nach etlichen Tests, soll das W-Lan im Jahr 2020 starten. Auf Twitter postete er schon mal einen netten Hinweis an die Menschheit: "Sagt es niemanden, aber das Passwort lautet 'Marsmensch'." Das müssen wir uns wohl nun zwei Jahre lang merken.

Don’t tell anyone, but the wifi password is “martians” — Elon Musk (@elonmusk) 22. Februar 2018

(slo)