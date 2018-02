Waffenfirma löst mit Tweet Shitstorm aus

Am Tag des Schulmassakers in Florida hat ein Werbe-Tweet von Heckler & Koch einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der deutsche Waffenhersteller hat sich inzwischen für das Foto entschuldigt, das unter dem Titel "From HK with Love" ("Liebesgrüße von HK") eine Pistole in einem Herz aus Patronen zeigt.

Heckler & Koch hat diesen Tweet jetzt anscheinend gelöscht. pic.twitter.com/JoS0mLQHCJ — Stefan Niggemeier (@niggi) 15. Februar 2018

Der Beitrag sei zum Valentinstag von der US-Tochtergesellschaft gepostet worden, heißt es in der Erklärung von Heckler & Koch. In den USA seien solche Grußbotschaften üblich, auch in der Waffenbranche. Angesichts des Massakers in Florida mit 17 Toten sei der Eintrag aber "in hohem Maße unpassend" gewesen.

Das inzwischen gelöschte Bild hat in den sozialen Medien für Empörung und Häme gesorgt.

Heckler & Koch postet nach Amoklauf in Florida Waffenwerbung. da muss doch schon jeder normale verantwortungsbewuster mensch sagen das es bescheuert ist.das sind alles mitschuldige mittäter.das sind die wahren mörder der opfer jeder einzelnen amokläufers,und die die unterstützen — kph zentrale (@klaus_hentschel) 16. Februar 2018

(red)