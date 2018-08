Was Sie über das Ende von Musical.ly wissen müssen

Musical.ly gibt es nicht mehr. Bei Apple und Google ist die App am 2. August aus den Stores verschwunden. Eine Überraschung ist dies nicht. Schließlich haben die Entwickler der beliebten Lip-Sync-App Musical.ly letzten Herbst angeblich für eine Milliarde US-Dollar an Bytedance verkauft.

Das Tech-Start-up aus China hat nun angekündigt, die bestehenden Nutzer in die TikTok-App zu integrieren. Die Konten und Follower sollen automatisch transferiert werden. Nutzer, die Musical.ly noch auf ihren Smartphones haben, erhalten mit dem neusten Update automatisch TikTok. Die App ist das chinesische Pendant zu Musical.ly, das seinen Hauptsitz in Los Angeles und in Shanghai hatte.

Update verärgert Nutzer

"Musical.ly und TikTok haben die gleiche Mission. Deshalb macht es Sinn, aus den Plattformen eine einzige zu machen", sagt Alex Zhu, der Mitgründer von Musical.ly, der heute für TikTok arbeitet.

Die Kombination der Apps kommt bei den Nutzern allerdings nicht gut an. Im Play Store von Google hagelt es 1-Sterne-Bewertungen. Viele berichten zudem, dass das Update nicht reibungslos abgelaufen sei.

"Ich habe Musical.ly geliebt. Jetzt, wo es TikTok heißt, finde ich es nur noch dumm", schreibt ein Nutzer. Ein anderer bemängelt, dass die App nun massiv mehr Speicherplatz benötigt und auf seinem Handy mehr als 7 GB beansprucht. Andere schreiben, dass die hochgeladenen Videos nun plötzlich spiegelverkehrt und die private Nachrichten verschwunden sind.

Weitere regen sich darüber auf, dass mit der Aktualisierung plötzlich Filter und Effekte weg sind. "Seit die App Tiktok heißt, ist nichts mehr synchron." Und: "Ich werde die App jetzt löschen."

Das Digital-Telegramm 2018:

Digital-Telegramm 2018

(tob)