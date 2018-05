Wenn geschmolzenes Salz auf Wassermelone trifft

Grant Thompson nennt sich auf Youtube "King of Random" und macht als solcher allerlei Versuche und Experimente mit verschiedenen Substanzen, die er vorzugsweise extremen Temperaturen aussetzt.

So beantwortet er in seinem neuesten Video für seine knapp 9,3 Millionen Youtube-Abonnenten die (wahrscheinlich so noch nie gestellte) Frage, was wohl passiert, wenn geschmolzenes Salz auf eine Wassermelone trifft.

Die Reaktion ist wenig überraschend relativ explosiv. Der selbe Versuch mit einer Honigmelone verläuft dagegen überraschend unspektakulär. Der Versuch mit einer Plastikflasche voller Fruchtsaft liegt irgendwo dazwischen.



(red)