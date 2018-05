Fix! Werbung in WhatsApp wird kommen

Sage und schreibe 19 Milliarden Dollar blätterte Facebook vor knapp vier Jahren für die Übernahme des beliebten Messengers WhatsApp hin – kein Wunder, dass sich der Onlineriese satte Gewinne davon erwartet.

Bald könnte der Konzern ernst machen: "Was die Werbung betrifft, werden wir WhatsApp in Zukunft definitiv weiter öffnen", sagte WhatsApp-Vizepräsident David Marcus in einem Interview.

Was das für die User bedeutet, sehen Sie im Video.

