Darum kann der blockierte "Ex" Ihnen wieder texten

So gut wie jeder hat sie: Kontakte, die man aus welchen Gründen auch immer auf WhatsApp geblockt hat, um von ihnen nichts mehr lesen und sehen zu müssen.

Allerdings dürfte nun ein Server-Fehler dafür gesorgt haben, dass die gesperrten Nutzer von WhatsApp selbstständig entblockt wurden und nun wieder Kontakt zu ihren Blockierern aufnehmen sowie ihr Profil einsehen können. Das berichten sowohl Android- als auch iOS-Nutzer.

Server-Fehler vermutet

Wie "WABetaInfo" berichtet, scheint es vorerst nur einen Weg zu geben, das Problem zu lösen. Nutzer müssen den vermeintlich blockierten Kontakt kurz entblocken, um ihn dann sofort wieder zu blocken. Vermutet wird ein Server-Fehler, der den Vorfall ausgelöst hat.

Eine positive Seite hat das Ganze: Man kann überlegen, ob es nicht an der Zeit ist, Vergangenes ruhen zu lassen und sich Gedanken darüber machen, ob tatsächlich noch ein Blockieren eines Kontakts notwendig ist.

Absturz-Nachricht versendet

Zuletzt sorgte eine Nachricht bei WhatsApp für Aufregung. Wer Nachrichten a lá "This is very interesting" mit einem "weinend lachenden"-Emoji erhielt, war gut beraten, nicht auf die Nachricht zu tippen.

Wie in einigen Foren berichtet wird, soll die Message sowohl das Smartphone als auch die Betriebssysteme iOS und Android zum Absturz zwingen (siehe Video oben).

