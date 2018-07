WhatsApp startet Video-Anrufe für Gruppen

"Unsere Nutzer verbringen über zwei Milliarden Minuten pro Tag mit Telefonaten", schreibt das Unternehmen im eigenen Blog. Ab sofort ist es auch möglich, mit maximal vier Personen gleichzeitig eine Telefonkonferenz zu führen. Dies gilt sowohl für Sprach- als auch für Videoanrufe.

Um die Funktion zu nutzen, muss man in der App einen normalen Anruf starten. Über die Schaltfläche "Teilnehmer hinzufügen" in der oberen rechten Ecke können zusätzliche Kontakte hinzugefügt werden. Whatsapp gibt an, dass die Gruppenanrufe immer Ende-zu-Ende-verschlüsselt seien. Zudem wurde die Funktion darauf optimiert, auch bei weniger gutem Empfang zuverlässig zu funktionieren.

Die neue Funktion ist sowohl in der Android- als auch in der iOS-App verfügbar. Mit vier Personen kann das Feature im Messenger jedoch nur mit kleinen Gruppen genutzt werden. Apple erlaubt ab iOS 12 mit der App Facetime etwa Gruppenanrufe für bis zu 32 Nutzer.

