Wiener staunen über Virtual-Reality-Pornos

In Wien konnte man am Samstag VR-Pornos testen – im Rahmen des Porn Film Festivals. Die Sexfilme in der Virtuellen Realität eröffnen völlig neue Perspektiven.

Umfrage Was halten Sie von den Virtual-Reality-Pornos? Ich finde es eine gute Idee, dass die neueste Technik auch bei Pornos zum Einsatz kommt

Ich bin eher noch skeptisch und bevorzuge momentan (noch) die Sex-Filmchen ohne VR-Brille

Pornos mit der VR-Brille? Jaaaaaaaaaaaaaaaa, gib mir mehr!

Mich interessieren Pornos nicht

"Virtual-Reality-Pornografie ist pornografischer Content, der nicht flach in 2D ist wie ein normales Fernsehbild, sondern tatsächlich einen virtuellen Raum aufmacht", erklärt Künstler Johannes Grenzfurthner im Gespräch mit "Heute".

Technik benötigt

Die Tester sind sich einig: "Das ist so realistisch". Für den Sex in der virtuellen Realität muss man allerdings einige Voraussetzungen erfüllen. "Ein Smartphone, eine VR-Brille oder einen leistungsstarken Rechner, an den man zusätzlich noch eine VR-Brille anschließt", erzählt VR-Experte Oliver Schaffer.

Für den Heimgebrauch also vielleicht noch nicht ganz geeignet, aber eine schöne Spielerei auf alle Fälle.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)