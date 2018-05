Windows 10 bekommt nun ein Gedächtnis

Ab 8. Mai soll das Windows-Update nach und nach automatisch verteilt werden. Das "April 2018 Update" bringt dabei coole Neuheiten mit.

■ Timeline: Das System merkt sich (wenn gewollt), was der User in den vergangenen 30 Tagen getan hat, und zeigt die Aktivitäten chronologisch an. Das erlaubt ohne mühsames Suchen die Rückkehr zu Sites, Fotos, Videos und Dokumenten, die in diesem Zeitraum auf dem PC oder in einer Microsoft-App auf dem Handy (!) geöffnet wurden.

■ Focus Assist: Störungen ade – fürs konzentriertere Arbeiten lassen sich per Klick alle Verständigungen durch Mails, soziale Medien & Co. für eine bestimmte Zeitspanne abdrehen.

■ Neu in Edge: Der Microsoft-Browser erhält unter anderem eine Audio-Stummschaltung.

(red)