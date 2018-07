Wunder-Drohne bringt sofortigen Handy-Empfang

Jeweils im Herbst sorgen tropische Wirbelstürme in den USA und der Karibik für große Zerstörung. Letztes Jahr fielen in Puerto Rico wegen des Hurrikans Maria über 90 Prozent der Funkmasten aus. Da es aber gerade in Notsituationen wichtig wäre, das Handy nutzen zu können, musste eine Lösung her.

Die amerikanischen Telekomfirmen AT&T und Verizon haben deshalb eine Drohne entwickelt, die wie ein fliegender Sendemast agiert. Dafür wird eine Antenne auf einer Drohne angebracht und in die betroffene Region geflogen. Aus der Luft werden so in einem Umkreis von 1,6 Kilometern sowohl Handyempfang als auch mobiles Internet möglich, wie das obige Video zeigt.

(swe)