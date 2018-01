YouTube-Star zeigt Leiche eines Selbstmörders

Seinem YouTube-Channel "Logan Paul Vlogs" folgen mehr als 15 Millionen User weltweit, sein erfolgreichstes Video hat mehr als 150 Millionen Klicks – der 22-jährige US-Amerikaner ist eigentlich für seine spaßigen Beiträge bekannt, jetzt allerdings erlaubte er sich einen äußerst geschmacklosen Fehltritt.

Der Aokigahara-Wald wird wegen der vielen Selbstmorde auch als "Suizidwald" bezeichnet. Bis zu 100 Personen sollen sich hier Jahr für Jahr das Leben nehmen.

Der YouTuber veröffentlichte zu Silvester einen knapp 15-minütigen Clip, der ihn bei Dreharbeiten im Aokigahara-Wald des Mount Fuji in Japan zeigt.

Während des Drehs entdeckten der 22-Jährige und sein Team den Leichnam eines Mannes, der sich offenbar selbst das Leben genommen hatte. Statt die Aufnahmen abzubrechen oder die Szenen zumindest nachträglich herauszuschneiden, hielt Logan Paul mit seiner Kamera drauf und brachte die Bilder des Suizid-Opfers, das an einem Baum hing, in seinem Vlog. Nur das Gesicht machte er unkenntlich.

"Du ekelst mich an!"

Das schockierende Video löste eine Protestwelle aus. Von allen Seiten hagelte es Kritik, wie Paul nur so geschmacklos sein könne und aus dem Selbstmord anderer Menschen noch Profit schlagen wolle. Unter den entsetzten Usern im Netz findet sich auch "Breaking Bad"-Star Aaron Paul, der sich auf Twitter entsetzt zeigt: "Wie kannst du nur! Du ekelst mich an. Ich kann nicht glauben, dass dich so viele junge Leute bewundern. Hoffentlich sind sie dank deines letzten Videos nun aufgewacht", schimpft der US-Mime und legt noch nach: "Schmor' in der Hölle!"

Dear @LoganPaul,



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



