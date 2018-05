Zuckerberg-Anhörung doch öffentlich, live im Netz

Nach dem Vorbild von Mark Zuckerbergs Anhörung vor dem US-Kongress wird er am Dienstagabend auch dem EU-Parlament in Straßburg Rede und Antwort stehen müssen. Zunächst hieß es, dass die Anhörung hinter verschlossenen Türen stattfinden werde, doch nun wird es wohl doch öffentlich sein.

Der Präsident des EU-Parlaments Antonio Tajani erklärte am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass er Zuckerberg im persönlichen Gespräch davon überzeugen konnte, die Anhörung doch öffentlich zu machen.

I have personally discussed with Facebook CEO Mr Zuckerberg the possibilty of webstreaming meeting with him. I am glad to announce that he has accepted this new request. Great news for EU citizens. I thank him for the respect shown towards EP. Meeting tomorrow from 18:15 to 19:30