Zuerst ein paar Pornos und dann der Vibrator

Die Suchmaschinenexperten des Verbraucherportals "Warenvergleich.de" haben ausgewertet, zu welchen Zeiten Begriffe wie "Schluss machen", "Vibrator" oder "Sinn des Lebens" am häufigsten gegoogelt werden. Herausgekommen ist ein Art Tagesablauf eines Google-Nutzers, allerdings mit teils sehr dunklen Aspekten wie Drogen und Suizid-Gedanken.

Einige der herausstechendesten Ergebnisse: Die Libido ist anscheinend zwischen halb zwei und halb drei Uhr nachts besonders aktiv: In diesen Zeitraum fallen die meisten Suchanfragen zum Thema "Porno" und "Vibrator". Ebenfalls gegen zwei Uhr scheint sich bei vielen Menschen Verzweiflung breit zu machen: Um diese Uhrzeit wird der Begriff "Suizid" am häufigsten gesucht. Mehr Ergebisse finden Sie in der Fotoshow oben!

"In der Nacht die lustvolle Seite"

"In der Nacht offenbart die Analyse von Google-Suchanfragen einerseits die lustvolle Seite der Menschen. Andererseits ist die Nacht auch eine Zeit für tiefsinnige Gedanken und die Reflexion des eigenen Lebens. Bei Tagesanbruch scheint sich die Klientel zu spalten", bilanziert Mounia Kramcha von Warenvergleich.de, Leiterin der Analyse.

Das klarste Ergebnis lieferte die Suchanfrage übrigens zum Begriff "TV-Programm": Jeden Abend pünktlich um 20:08 Uhr informieren sich die Daheimgebliebenen noch schnell, auf welchem Sender sie zur Primetime das beste Programm erwartet. "Dieser Zeitpunkt war an jedem Erhebungstag gleich, während die Hauptzeiten der anderen Begriffe mehr oder weniger stark variierten", so Kramcha.

(red)