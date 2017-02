3 Wracks, keine (!) Verletzten Geisterfahrer wollte nach Wien: Frontal-Crash auf A4

Wahnsinnsfahrt auf A22 2,5 Jahre Haft für Geisterfahrer!

Bei Tunnel einfach umgedreht Asfinag-Mitarbeiter stoppte A14-Geisterfahrerin

In der Steiermark gab es mit 79 Meldungen die meisten Geisterfahrer, in Wien mit 12 die wenigsten. Während die Zahl in Niederösterreich stark zurück ging (von 102 auf 66 Fälle, -35,3%), stieg sie in Oberösterreich (+31,9%), Kärnten (+21,2%) und im Burgenland (+41,7%) stark an (siehe Tabelle unten).Der bundesweit niedrigste Wert wurde nur knapp nicht erreicht: 2014 gab es 358 Fälle, also fünf weniger als heuer. Der Spitzenwert stammt aus dem Jahr 2004 mit 550 Geisterfahrern. Die meisten Meldungen an einem Tag gab es laut Ö3 am 26. Juni 2006 mit zehn.1.(2.) Steiermark: 79 Meldungen (2015: 79; keine Veränderung)2.(1.) Niederösterreich: 66 Meldungen (2015: 102; -35,3%)3.(4.) Oberösterreich: 62 Meldungen (2015: 47; +31,9%)4.(3.) Tirol: 50 Meldungen (2015: 50; keine Veränderung)5.(5.) Kärnten: 40 Meldungen (2015: 33; +21,2%)6.(6.) Salzburg: 25 Meldungen (2015: 29; -13,8%)7.(9.) Burgenland: 17 Meldungen (2015: 12; +41,7%)8.(8.) Vorarlberg: 12 Meldungen (2015: 14; -14,3%)8.(7.) Wien: 12 Meldungen (2015: 17; -29,4%)1.(1.) A2 Südautobahn: 62 Meldungen (2015: 52; +19,2%)2.(2.) A1 Westautobahn: 42 Meldungen (2015: 37; +13,5%)3.(3.) A12 Inntalautobahn: 33 Meldungen (2015: 36; -8,3%)4.(4.) A10 Tauernautobahn: 29 Meldungen (2015: 34; -14,7%)5.(5.) A9 Pyhrnautobahn: 27 Meldungen (2015: 30; -10,0%)6.(10.) S6 Semmering Schnellstraße: 22 Meldungen (2015: 14; +57,1%) 7.(14.) A8 Innkreisautobahn: 18 Meldungen (2015: 9; +100,0%)8.(6.) A4 Ostautobahn: 16 Meldungen (2015: 15; +6,7%)9.(12.) A13 Brennerautobahn: 11 Meldungen (2015: 10; +10,0%)9.(23.) S16 Arlberg Schnellstraße: 11 Meldungen (2015: 3; +266,7%)