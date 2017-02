(Foto: Heute)

Wie ist das möglich? Geister-Smart düst ohne Fahrer durch Tunnel

800 PS und über 340 km/h schnell Der stärkste Ferrari aller Zeiten: Ferrari 812 Superfast

BILDER DES TAGES 20.02.2017: Der Papst und die Technik. Bei einem Besuch der Kirche Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù in Rom lässt sich Papst Franziskus geduldig von der Selfie-begeisterten Jugend fotografieren. (Foto: Reuters / Remo Casilli)

Fast jeder fünfte Wagen (ca. 813.000) ist sogar älter als 15 Jahre. Was die Analyse noch zeigt: 550 von 1.000 Österreichern besitzen einen Pkw. Dabei ist die Dichte in Wien mit 371 Autos pro 1.000 Einwohner am geringsten, Spitze ist das Burgenland mit 649 Exemplaren.Die Hitparade der Marken führt VW (992.600) an, gefolgt von Audi (365.300), Opel (315.200), Ford (283.500) und BMW (267.000). Aktuell sind erst 9.073 Elektro- und 20.033 Elektro-Hybrid-Autos unterwegs. 2.457 fahren mit Erdgas, eines mit Flüssiggas.