Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

In Niederösterreich So wenig Verkehrstote wie noch nie

Bereits 81 Todesfälle Anteil an toten Motorradfahrern so hoch wie noch nie

Das sind rund 16 Prozent der tödlich Verunglückten, die aufgrund von Vorrangverletzungen oder Missachtung von Geboten oder Verboten starben. Der ÖAMTC warnt anlässlich dieser Zahlen vor Egoismus im Straßenverkehr."Derzeit scheint es verstärkt Egoismus und Ignoranz im Straßenverkehr zu geben, möglicherweise ausgelöst durch eine Kombination aus Leistungsdruck und persönlichem Stress. Das begünstigt Fahr- oder Verhaltensfehler", sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger.Das Missachten von Regelwissen zugunsten eigener kleiner Vorteile wie Abkürzungen oder einen Zeitgewinn scheine manchen Verkehrsteilnehmern wichtiger zu sein, als den Fokus auf einen sicheren und rücksichtsvollen Gesamtablauf zu legen. "Dieses Missverhalten ist im Zusammenhang mit fehlender Angepasstheit, mangelndem Überblick und persönlichem Stress eine gefährliche Entwicklung", so Seidenberger.Weitere Gefahren seien Selbstüberschätzung, Ablenkung und Unachtsamkeit. Der ÖAMTC empfiehlt, sich an bestehende Regeln zu halten und sich regelmäßig über Neuerungen wie Bodenmarkierungen, Zusatztafeln, Verkehrszeichen und Verhaltensregeln zu informieren. "Vieles ist Jahre später nicht mehr so, wie man es bei seiner Fahrprüfung gelernt hat", sagt die ÖAMTC-Verkehrspsychologin.