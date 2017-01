Vor Nazis versteckt Hobbyfotograf stößt auf Auto-Schatz

ARBÖ warnt Dauerfrost lässt Diesel einfrieren

Trotzdem halbe Million wert Auktion: Aston Martin rostete 45 Jahre im Wald vor sich hin

Öffentliche "Hinrichtung" Lamborghini wird von Taiwans Behörden komplett zerstört

Die USA sind offenbar tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, denn diese Dummheit ist einfach nur grenzenlos. Ein Mann wurde in einem leicht ramponierten Jeep Grand Cherokee entdeckt, der einen eingeschalteten Flämmer auf der Rückbank hatte, aus dem die Flamme nur so schoss.Die Begründung? Seine Heizung ist kaputt und es ist zur Zeit nun mal eiskalt. Wir hoffen, dass er sich nicht irgendwann selber damit abfackelt (oder gar in einem schweren Unfall gerät) und das er sich keine Kohlenmonoxid-Vergiftung holt.