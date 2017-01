Lesen statt vorwärts schauen Aua! Radfahrer rammt stehendes Auto und schlägt Salto

140.000 Euro in Flammen Sydney: Fahrer löscht seinen Ferrari, Helfer bestiehlt ihn

Wie hat sie das geschafft? Frau parkt ihren Mercedes auf Ferrari

Öffentliche "Hinrichtung" Lamborghini wird von Taiwans Behörden komplett zerstört

Duell der Lamborghinis Video: "Batmobil" crasht nach Hatzerl in London

Und da soll noch einer sagen, Heckspoiler sind unnötig! Denn dank dem Flügel kann sich der Biker an dem Wagen, ein Acura TSX, festhalten und sich in halbwegs sichere Position auf dem Kofferraumdeckel bringen - und so einfach mitfahren.Gefilmt wurde das ganze von der Bordkamera eines anderen Autolenkers auf dem Highway 5 bei Tumwater im US-Bundesstaat Washington. Zu sehen ist auch, dass der Motorradfahrer nach dem Absteigen ordentlich sauer auf die Autolenkerin ist, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und sehr stark gebremst hatte, um nicht selber einem Hyundai aufzufahren.