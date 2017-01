Auf der CES hat Chrysler mit dem Portal Concept einen Van für die Zukunft präsentiert. Mit einem überaus futuristischen Look zieht der Van die Blicke auf sich.Bei der Gestaltung hat man größten Wert auf einen Lounge ähnlichen Innenraum gelegt, der viel Luxus und natürlich jede Menge Technik bieten soll.Für einen besseren Zugang zum Innenraum verfügt das Concept Car über Schiebetüren vorne wie hinten.Der rein elektrisch betriebene Van soll mit einer Batterieladung rund 250 Meilen schaffen, via Schnelllademöglichkeit sollen in 20 Minuten rund 150 Meilen Reichweite zur Verfügung stehen.