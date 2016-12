Beweisfotos von Radargeräten, Laserpistolen, Abstandsmessgeräten und Rotlichtkameras dürfen ab kommendem Jahr auch zur Ahndung anderer Delikte herbeigezogen werden, etwa bei Handy am Steuer, eine Verletzung der Gurt-, Kindersitz- oder Helmpflicht.



Probeführerschein

Die Probezeit für Fahranfänger wird von zwei auf drei Jahre verlängert.

Alkolocks

Wegfahrsperren bei Alkoholkonsum, sogenannten Alkolocks, werden für die nächsten fünf Jahre getestet. Verurteilte Alkolenker können sich ein derartiges Gerät einbauen lassen, um den alkoholbedingten Führerscheinentzug zu verkürzen. Die Kosten dafür tragen sie aber selber.



Vignette

Der Preis für die neue Autobahnvignette für Pkw - heuer türkis - steigt wieder einmal, und zwar um 0,8 Prozent auf 86,70 Euro.

Kennzeichentafeln kosten um 16 Prozent mehr, bei Pkw in Zukunft 10,50 Euro. Dafür werden Wechselkennzeichen und deren Handhabung billiger und leichter, da die Einziehung und Neuausstellung des Zulassungsscheins wegfällt, wenn man Autos auf Wechselkennzeichen an- oder abmeldet. Besonders schadstoffarme Fahrzeuge wie Elektroautos erhalten ab 1. April ein grünes Kennzeichen.Elektrisch angetriebene Lkws ohne Anhänger mit bis zu 4,25 Tonnen dürfen in Zukunft auch von Besitzern der Führerscheinklasse B gelenkt werden.Aufgrund der Auflösung des politischen Bezirks Wien-Umgebung werden ab 1. Jänner 2017 keine neuen WU-Kennzeichen mehr ausgestellt. Die alten Taferln behalten natürlich ihre Gültigkeit.Dank einer Gesetzesänderung dürfen nun auch selbstfahrende Autos für Testzwecke unterwegs sein. Allerdings muss aus Sicherheitsgründen immer noch ein menschlicher Fahrer an Bord sein, der im Notfall übernehmen kann.