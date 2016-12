Mit dem Aventador S hat Lamborghini eine überarbeitete Version seines Top-Sportwagens präsentiert.Die verbesserte Aerodynamik soll dabei für noch besseren Abtrieb und eine bessere Straßenlage sorgen.Zusätzlich ist der neue Lamborghini erstmals mit einer Allradlenkung ausgerüstet, die ebenfalls für noch besseres Handling in allen Geschwindigkeitsbereichen sorgt.Die Leistung des 6,5 Liter 12-Zylinder-Benzinmotors ist um 40 PS gestiegen und liegt im Aventador S nun bei 740 PS.Der Sprint von 0 auf 100 km/h wird damit in 2,9 Sekunden erledigt und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 350 km/h.Im Innenraum findet sich jetzt eine TFT-Instrumententafel mit neuen Infotainmentsystem. Kleine Detailänderungen runden den neuen Look im Innenraum ab.Erhältlich ist der neue Lamborghini Aventador S ab Frühling 2017, der Preis liegt in Europa bei 281.555,- Euro exkl. Steuern, in Österreich muss man durch die extrem hohe Steuerbelastung also mit rund 428.000,- Euro inkl. Steuern rechnen- zum Vergleich: In Deutschland kostet das gleiche Auto "nur" 335.050,- Euro.Stefan Gruber, autoguru.at