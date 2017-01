Die fünfte Generation des Lexus LS hat auf der Auto Show in Detroit Premiere gefeiert. Der neue LS hat mit seinem Vorgänger aber nur noch den Namen gemeinsam.Er ist komplett neu entwickelt worden und besticht mit einem sehr dynamischen Design. Durch den Größenzuwachs auf 523,5 cm soll er aber auch mehr Platz für die Passagiere bieten.Der Innenraum wirkt überaus modern, luxuriös und auch sportlich. Die digitale Armaturenlandschaft wird durch ein großes Head-up-Display ergänzt. Dieses soll das größte derzeit in einem Auto verfügbare sein.Als Antrieb kommt ein 3,5 Liter 6-Zylinder Twin-Turbo mit 415 PS zum Einsatz, der mit einer 10-Gang-Automatik kombiniert ist.Die Kunden können zudem zwischen Heck- oder Allradantrieb wählen. In Amerika geht der neue LS noch dieses Jahr an den Start, nach Österreich wird er 2018 kommen.Stefan Gruber, autoguru.at