Die sportlichste Version des neuen Mini Countryman ist der Mini John Cooper Works Countryman. Er soll so viel Fahrspaß bieten wie noch kein anderer Countryman zuvor.Angetrieben wird er von einem 231 PS (170 kW) starken Benzinmotor, der dem Offroader in nur 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt, wenn man ihn mit der 8-Gang-Automatik wählt.Der All4 Allradantrieb sorgt dafür, dass die Kraft auch perfekt auf die Straße gebracht wird. Optisch erkennt man das sportliche Topmodell an der dynamischeren Optik und den neuen Sportsitzen im Innenraum.Die günstigste Version des John Cooper Works Countryman startet mit manueller Schaltung bei 45.450,- Euro, die Automatik-Version kommt auf 47.149,- Euro.Stefan Gruber, autoguru.at