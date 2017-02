Mit seinem Vorgänger hat der neue Seat Ibiza nur noch seinen Namen gemeinsam. Schon optisch zeigt sich der neue Ibiza so sportlich wie noch nie.Die Frontpartie erinnert stark an den Seat Leon und das Heck ist eine gekonnte Weiterentwicklung der bisherigen Ibiza-Designlinie.Trotz aller Sportlichkeit soll der neue Ibiza mehr Platz bieten, was vor allem der neuen Plattform MQB A0 zu verdanken ist.Der Radstand ist um 95 mm auf 2.564 mm gewachsen, wodurch vor allem die Fondpassagiere mehr Platz haben.Mit einem Fassungsvermögen von 355 Litern kann auch das Kofferraumvolumen begeistern und es mit Autos der Kompaktklasse aufnehmen.Das Innenraumdesign zeigt sich ebenfalls sehr modern und es gibt auf Wunsch auch ein 8“ Touchscreen inkl. Navi. Für guten Sound sorgt ebenfalls auf Wunsch ein 300 Watt BeatsAudio-Soundsystem.Der neue Ibiza zeigt sich auch bei der Sicherheitsausstattung eine Klasse höher, er bietet unter anderem auf Wunsch einen adaptiven Tempomat, den Front Assist und Voll-LED-Scheinwerfer.Weitere Details wird Seat bei der Premiere in Genf verraten, der Marktstart ist für Juni 2017 geplant.Stefan Gruber, autoguru.at