Wem Lamborghini und Ferrari als Traumauto schon zu Mainstream waren, der schwärmte vom McLaren F1. Der Formel-1-Rennstall nutzte seine ganze Renn-Expertise und baute 1993 ein Straßenfahrzeug, das es nur so in sich hatte: Das Monocoque stammte aus Kohlefaser (damals eine Weltneuheit) und wog nur 100 Kilogramm. Tempo 100 wurde dank 636 PS in 3,2 Sekunden, Tempo 322 in 28 Sekunden erreicht. Und der F1 sah auch noch einfach "wow" aus. Nur leider konnten sich die wenigsten Menschen eines der 72 Stück leisten. 2015 versteigerte Sotheby's ein Modell aus 1998 um mehr als 10 Millionen Euro.